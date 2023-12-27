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Niğde Belediyesi Kent Müzesi için tarihi değerleri bekliyor - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Kent Müzesi için tarihi değerleri bekliyor

Niğde Belediyesi, Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere vatandaşlardan şehrin kültürünü yansıtan tarihi değeri olduğu düşünülen kıyafetler, araç ve gereçlerle belge ve fotoğrafları bağışlamalarını istedi. Müzede Niğde'nin önde gelen isimlerinin heykelleri, yapıların maketleri ve yöreye ait halı ve kilimler de sergilenecek.

Niğde Belediyesi Kent Müzesi için tarihi değerleri bekliyor
27.12.2023 - 16:11,  Güncelleme: 16:15
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Niğde Belediyesi, yakında açılacak olan Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere vatandaşlardan şehrin kültürünü yansıtan tarihi değeri olduğu düşünülen kıyafetler, araç ve gereçlerle belge ve fotoğrafları bağışlamalarını istedi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılda yaptırılan tarihi bedestenin, Kent Müzesi'ne dönüştürülme çalışmaları devam ediyor.

Vatandaşlardan kentin kültürünü yansıtan tarihi değeri olduğu düşünülen kıyafet, araç, gereçler, belge ve fotoğrafları Kent Müzesi'nde sergilenmek üzere belediyeye bağışlamaları çağrısı yapıldı.

Kent Müzesi'nde Niğde'nin önde gelen isimlerinin silikon heykelleri, Saat Kulesi, Alaaddin Camii ve Akmedrese gibi yapıların maketleri, yöreye ait halı ve kilimlerle kıyafetler sergilenecek.

Kaynak: AA
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