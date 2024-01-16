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Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kent Genelinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kent Genelinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in talimatıyla mahalle, cadde, sokak ve boş alanlarda temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İlhanlı ve Selçuk mahallelerinde başlanan temizlik çalışmaları, Şahsüleyman, Efendibey ve Fertek mahallelerinde devam ediyor. Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ekiplerin günlük rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra kapsamlı temizlik çalışmalarını da sürdürdüğünü belirtti ve vatandaşlardan çevre temizliği konusunda hassas olmalarını istedi.

Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Kent Genelinde Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor
16.01.2024 - 15:17,
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Niğde Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in talimatıyla mahalle, cadde, sokak ve boş alanlarda temizlik yapılıyor.

İlhanlı ve Selçuk mahallelerinde başlanılan temizlik çalışmaları, Şahsüleyman, Efendibey ve Fertek mahallelerinde sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ekiplerin, günlük rutin temizlik çalışmalarının yanı sıra, kapsamlı temizlik çalışmalarını da sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda hassas olmalarını isteyen Özdemir, "Güzel Niğdemizi, daha temiz, güzel, yaşanabilir bir kent haline getirmek için tüm hemşehrilerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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