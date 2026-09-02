Niğde Bor'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kök kenevir ve 278 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Niğde'nin Bor ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kök kenevir ve 278 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilen şüphelinin yakalanmasına ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde bir eve operasyon düzenledi.
Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda 3 kök kenevir bitkisi, 278 gram kubar esrar ve cep telefonu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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