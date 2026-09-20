Niğde-Bor kara yolunda otomobil refüje çarptı; 4 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesi var

Niğde-Bor kara yolunda otomobil refüje çarptı; 4 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesi varGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Bor ilçesindeki Niğde-Bor kara yolunda sürücüsü öğrenilemeyen otomobil refüje çarparak araçta bulunan 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alınırken, 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde otomobilin refüje çarpması sonucu 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 51 HH 163 plakalı otomobil, Niğde-Bor kara yolunda refüje çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçta bulunan N.K, H.T, E.A. ve A.Ç. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılardan ismi öğrenilemeyen 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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