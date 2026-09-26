Niğde Bor-Zengen'de tırla çarpışan araçta 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Niğde Bor-Zengen'de tırla çarpışan araçta 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de Bor-Zengen kara yolunda hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu aynı araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Niğde'de hafif ticari araç ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Kenan Karakuş (53) yönetimindeki 51 BK 393 hafif ticari araç, Bor- Zengen kara yolunda M.U. (60) idaresindeki 06 EV 8433 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Karakuş ile aynı araçtaki Uğur Kılıç'ın (42) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan M.U. ise sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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