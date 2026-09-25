Niğde Çiftlik\'te jandarma kaçak kazıya baskın yaptı, 1 şüpheli gözaltına alındı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu kaçak kazı yapanların yakalanmasına yönelik Mahmutlu köyünde operasyon düzenledi.

Operasyonda, 1 şüphelinin kazıda kullandığı jeneratör, 2 hilti, zincir, seyyar kablo, murç, kazma ve kovaya el konuldu.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.