Niğde\'de 14 yaşındaki işçinin ölümü davasında fabrika sahibi ve ekip başı hapis aldı

NİĞDE'de Abdurrahman Özkul'un (14) çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptırıp hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada fabrika sahibi İ.Y.A. 5 yıl 6 ay, işçilerden sorumlu ekip başı E.Y. ise 4 yıl 9 ay 23 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 15 Nisan 2025'te Bor ilçesinde Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Çalıştığı fabrikada kolunu makineye kaptıran Abdurrahman Özkul, hayatını kaybetti. Olayla ilgili fabrika sahibi İ.Y.A., işçilerden sorumlu ekip başı E.Y. ve muhasebe sorumlusu H.K. hakkında dava açıldı.

Davanın 7'nci duruşması Bor 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulunurken, tutuksuz yargılanan sanıklar katılmadı. Duruşma savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, İ.Y.A. ve E.Y.'nin 'taksirle öldürme' suçundan cezalandırılmasını, H.K.'nin ise beraatini istedi. Sanık avukatları ise dosyaya giren bilirkişi raporuna itiraz ederek, müvekkillerinin olayda kusurları olmadığını savundu. Mahkeme, sanık İ.Y.A.'ya 'taksirle öldürme' suçundan 5 yıl 6 ay, E.Y.'ye de aynı suçtan 4 yıl 9 ay 23 gün hapis cezası verirken H.K ise beraat etti.