Niğde'de 1600 kilogram tütün kaçak tütün ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçak tütün taşıdığı ihbarı üzerine belirlenen araca operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada, 1600 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de 1600 kg Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?