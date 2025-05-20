Niğde'de düzenlenen operasyonda 2 kilo 600 gram kokain ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Bu kapsamda operasyon düzenleyen ekipler, narkotik köpeği desteğiyle bir araçta yapılan aramada 2 kilo 600 gram kokain, 4 bin lira ve 3 bin 400 dolar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutukladı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de 2,6 kg Kokain Ele Geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?