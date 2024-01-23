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Niğde'de 2024 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Niğde'de 2024 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi

Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı ilk toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya yatırımcı kuruluşların temsilcileri de katıldı. Vali Çelik, toplam 286 projenin bulunduğunu ve bu projelerin değerinin 15 milyar 229 milyon 787 bin lira olduğunu belirtti. Ayrıca, projeler için ayrılan ödeneğin 2 milyar 970 milyon 826 bin lirasının harcandığını ve nakdi gerçekleşme oranının yüzde 88,72 olduğunu ifade etti.

Niğde\'de 2024 yılı ilk toplantısı gerçekleştirildi
23.01.2024 - 16:10,
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Niğde'de İl Koordinasyon Kurulu 2024 yılı ilk toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Valiliği Hüdavent Hatun Konferans Salonu'ndaki toplantı, yatırımcı kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Vali Cahit Çelik, İl Özel İdaresi, genel bütçeye dahil kuruluşlar ve belediye başkanlıklarınca yürütülen toplam 286 proje bulunduğunu belirtti.

Bu projelerin 78'inin kamu hizmetleri, 78'inin ulaştırma, 74'ünün tarım, 37'sinin eğitim, 11'inin sağlık, 4'ünün kültür ve turizm, 4'nünü enerji sektörlerine ait olduğunu aktaran Çelik, "286 projenin toplam değeri 15 milyar 229 milyon 787 bin liradır. Bu projeler için toplam 3 milyar 348 milyon 439 bin lira ödenek ayrılmış olup, bu ödeneğin 2 milyar 970 milyon 826 bin lirası harcanmıştır. Proje tutarına göre dönem içerisinde nakdi gerçekleşme oranı yüzde 88,72'dir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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