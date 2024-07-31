Niğde'de 250 Ton Bal Üretimi Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de 250 Ton Bal Üretimi Bekleniyor

Niğde'de Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı 260 arıcı bal hasadına başlarken; 250 ton bal üretimi bekleniyor. Sıcak havalar ve yağışların yetersiz olması nedeniyle bal rekoltesinde artış yaşanmadığını söyleyen Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal, Niğde'nin keven balı üretiminde Türkiye'de ilk sırada olduğunu belirtti. Ancak çevresel atıklar ve küresel ısınma nedeniyle bal üretiminde artış yaşanmaması bal üreticilerini tatmin etmiyor. Tarım Bakanlığı tarafından verilen desteklerle arıcılar sevindirilmeye çalışılıyor.

31.07.2024 23:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de 250 ton bal üretimi bekleniyor

NİĞDE - Niğde'de Arı Yetiştiricileri Birliğine kayıtlı 260 arıcı bal hasadına başlarken; 250 ton bal üretimi bekleniyor.

Sıcak havalar ve yağışların yetersiz olması nedeniyle bal rekoltesinde artış yaşanmadığını söyleyen Niğde Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ünal Niğde'nin keven balı üretiminde Türkiye'de ilk sırada olduğunu da belirtti.

Ünal; "Niğde'de arı yetiştiren ve bal üretimi yapan arıcılarımız kaliteli bal üretimi yapıyor ama iki yıldır çevresel atıklardan ve küresel ısınmalardan kaynaklı olarak kovan sayısı artsa da bal üretiminde artış yaşanmıyor. Bal rekoltesinde bir düşüş yaşanırken, bal kalitesi aynı seviyede. İlimizde 2023 yılında yaklaşık 250 ton bal rekoltesi elde edildi bu yıl ise bal rekoltemizin yine aynı seviyelerde olması bekleniliyor. Bal rekoltesinde artış yaşanmaması bal üreticilerimizi tatmin etmiyor" dedi.

Bal üretiminde yaşanan düşüşü sıcak havaların yanı sıra mera alanlarında arıcılık için gerekli işlemlerin yapılmamasına bağlayan Ünal; ağaçlandırmanın arttırılması gerektiğini söyleyerek; arıcılara verilen desteklemeler konusunda da bilgi verdi. Başkan Mustafa Ünal; "Bu yıl Tarım Bakanlığı tarafından üye arıcılara kovan başına 100 lira, üye olmayanlara ise 80 lira destek verilecek. Ayrıca 41 yaşını doldurmamış arıcılara ve kadın üreticilere ek 40 lira, gezginci arıcılara ise kovan başına artı 30 lira destek sağlanacak" dedi.

Bakanlık tarafından belirlenen illerdeki birliklere üye arıcılara ek 20 lira daha destek verileceğini de ekleyen Ünal, verilen desteklerin arıcıları sevindireceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Mustafa Ünal, Türkiye, Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de 250 Ton Bal Üretimi Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:33 Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, anneannesini silahla vurarak öldürdü
22:32 Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi Haniye’ye yapılan suikast Batman’da ortalığı karıştırdı Yüzlerce kişi Starbucks şubesini savaş alanına çevirdi! Haniye'ye yapılan suikast Batman'da ortalığı karıştırdı
21:44 Netanyahu’dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran’ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik Netanyahu'dan Haniye suikastına yönelik ilk açıklama: İran'ın vekil güçlerine ağır bir darbe indirdik
21:27 1 Ağustos’ta itibaren geçerli olacak Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam 1 Ağustos'ta itibaren geçerli olacak! Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 38 zam
21:01 ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50’de sabit bıraktı ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 5,50'de sabit bıraktı
22:33 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor“ diyerek nedenini açıkladı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Bazı şirketler gerçekten vergi ödemiyor" diyerek nedenini açıkladı
20:46 Mecdel Şems saldırısından Tahran’daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış Mecdel Şems saldırısından Tahran'daki Haniye suikastına uzanan tehlikeli tırmanış
19:41 Son yayınlarını Haniye’nin evinin enkazından yapmışlardı İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti Son yayınlarını Haniye'nin evinin enkazından yapmışlardı! İsrail ordusu, 2 basın mensubunu katletti
19:29 BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı BMGK, suikasta kurban giden Hamas lideri Haniye için acil toplanma kararı aldı
18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 00:16:04. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de 250 Ton Bal Üretimi Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement