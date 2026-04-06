Niğde\'de 5 Nisan Avukatlar Günü Töreni

Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Öztürk, avukatların adalet arayışının rehberi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin öncüsü olduğunu söyledi.

Bağımsız ve güçlü savunma makamının hukuk devletinin temel güvencelerinden biri olduğunu belirten Öztürk, avukatın bireyin haklarını temsil ederken demokratik toplum düzeninin korunması için kurucu bir rol üstlendiğini ifade etti.

Öztürk, güçlü bir savunma olmadan adil yargılanma hakkının etkin şekilde kullanılabilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

Hukuk fakültelerinin kontenjanlarının düşürüldüğünü anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Aradan geçen yıllar içerisinde bu kapsamda hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kapatılması, adalet meslek yüksekokullarından dikey geçişin engellenmesi, üniversiteye girişte uygulanan başarı puanı sıralamasının kısmen yükseltilmesi ve kontenjanların bir nebze azaltılmasına dönük çalışmalar umut vericidir. Hukukun, adaletin ve yargının gücü yalnızca kanunlarla veya kurumlarla ölçülme, hukukun gücü en zorlu anlarda bile yurtta ve cihanda hukukun üstünlüğünü savunabilme cesaretine dayanır. Bu sebeple hukuk devletimizin temel taşı savunma hakkı gibi kutsal bir sorumluluğu büyük bir liyakatle ve kararlıkla omuzlayan siz değerli avukatlarımızın varlığıyla gurur duyuyoruz. Üstlendiğimiz görevler ve taşıdığımız unvanlar geçici, kurumlarımız ve mesleğimizin onuruysa bakidir. Bizlere düşen temel sorumluluk bu kürsülerde kalıcı olanın yalnızca hizmet etmek ve meslek onuru olduğunu unutmamaktır. Yolunuzun her daim adaletle, kaleminizinse hakikatle kesiştiği başarı dolu nice yıllara. 5 Nisan Avukatlar Günü'müz kutlu olsun."