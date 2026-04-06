Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü Töreni
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü Töreni

06.04.2026 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de Avukatlar Günü töreni yapıldı, baro başkanı adalet ve hukukun önemine vurgu yaptı.

Niğde'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, Niğde Baro Başkanı Emin Alper Öztürk'ün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Öztürk, avukatların adalet arayışının rehberi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinin öncüsü olduğunu söyledi.

Bağımsız ve güçlü savunma makamının hukuk devletinin temel güvencelerinden biri olduğunu belirten Öztürk, avukatın bireyin haklarını temsil ederken demokratik toplum düzeninin korunması için kurucu bir rol üstlendiğini ifade etti.

Öztürk, güçlü bir savunma olmadan adil yargılanma hakkının etkin şekilde kullanılabilmesinin mümkün olmadığını aktardı.

Hukuk fakültelerinin kontenjanlarının düşürüldüğünü anlatan Öztürk, şunları kaydetti:

"Aradan geçen yıllar içerisinde bu kapsamda hukuk fakültelerinde ikinci öğretimin kapatılması, adalet meslek yüksekokullarından dikey geçişin engellenmesi, üniversiteye girişte uygulanan başarı puanı sıralamasının kısmen yükseltilmesi ve kontenjanların bir nebze azaltılmasına dönük çalışmalar umut vericidir. Hukukun, adaletin ve yargının gücü yalnızca kanunlarla veya kurumlarla ölçülme, hukukun gücü en zorlu anlarda bile yurtta ve cihanda hukukun üstünlüğünü savunabilme cesaretine dayanır. Bu sebeple hukuk devletimizin temel taşı savunma hakkı gibi kutsal bir sorumluluğu büyük bir liyakatle ve kararlıkla omuzlayan siz değerli avukatlarımızın varlığıyla gurur duyuyoruz. Üstlendiğimiz görevler ve taşıdığımız unvanlar geçici, kurumlarımız ve mesleğimizin onuruysa bakidir. Bizlere düşen temel sorumluluk bu kürsülerde kalıcı olanın yalnızca hizmet etmek ve meslek onuru olduğunu unutmamaktır. Yolunuzun her daim adaletle, kaleminizinse hakikatle kesiştiği başarı dolu nice yıllara. 5 Nisan Avukatlar Günü'müz kutlu olsun."

Kaynak: AA

Avukatlar Günü, Güncel, Niğde, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:54:54. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.