Niğde'de 76 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu
Niğde'de 76 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu

11.03.2026 21:06
Niğde'de 76 yaşındaki N.B., evinde hareketsiz halde bulundu. Otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Niğde'de yakınlarının kendisinden bir süredir haber alamadığı 76 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Fertek Mahallesi Tepe Bağları mevkisinde bir evde yaşayan N.B'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ikametteki kontrollerinde hareketsiz halde bulunan N.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından N.B'nin cenazesi otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

