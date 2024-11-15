Niğde'de Aile Aracında Kaza: 5 Yaralı

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Niğde'de 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

O.K, (35) idaresindeki 51 ABM 380 plakalı otomobil, Adana-Niğde kara yolu Sazlıca beldesi kavşağında E.G'nin (60) kullandığı 51 EN 114 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan O.K. ile aracındaki eşi A.K. (32), çocukları M.E.K. (12), T.İ.K. (3) ve Z.A.K. (2) ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı.