Niğde'de 2 otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.
O.K, (35) idaresindeki 51 ABM 380 plakalı otomobil, Adana-Niğde kara yolu Sazlıca beldesi kavşağında E.G'nin (60) kullandığı 51 EN 114 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan O.K. ile aracındaki eşi A.K. (32), çocukları M.E.K. (12), T.İ.K. (3) ve Z.A.K. (2) ambulanslarla Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Diğer sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Aile Aracında Kaza: 5 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?