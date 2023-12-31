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Niğde'de Akrabalarını Vuran Kişi İntihar Etti - Son Dakika
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Niğde'de Akrabalarını Vuran Kişi İntihar Etti

Niğde'de bir kıraathanenin önünde çıkan tartışmada R.G., tabancayla akrabaları A.G. ve R.G'ye ateş etti. Jandarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle R.G. ile A.G. hayatını kaybetti. Şüphelinin evinde intihar ettiği belirlendi. Cenazeler otopsi için hastaneye kaldırıldı.

Niğde\'de Akrabalarını Vuran Kişi İntihar Etti
31.12.2023 - 19:23,
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Niğde'de 2 akrabasını tabancayla vurarak öldüren kişi, intihar etti.

İddiaya göre, merkeze bağlı Ağcaşar köyünde kullanılmayan bir kıraathanenin önünde R.G. (51), akrabaları A.G. (42) ve R.G. (39) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.G, tabancayla A.G. ve R.G'ye ateş etti.

İhbar üzerine köye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, R.G. (39) ile A.G'nin (42) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından köydeki evine giden şüphelinin de intihar ettiği tespit edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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