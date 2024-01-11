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Niğde'de arazide erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Niğde'de arazide erkek cesedi bulundu

Niğde'nin Merkez Fertek Mahallesi Taşkesen mevkisinde arazide hareketsiz yatan bir kişi ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri tarafından bulundu. Yapılan kontrolde, kişinin Yaşar K. (70) olduğu ve öldüğü belirlendi. Ceset, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Niğde\'de arazide erkek cesedi bulundu
11.01.2024 - 17:53,
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Niğde'de arazide erkek cesedi bulundu.

Merkez Fertek Mahallesi Taşkesen mevkisinde arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İİhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Yaşar K. (70) olduğu tespit edilen kişinin öldüğünü belirledi.

Yaşar K'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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Fertek, Niğde, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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