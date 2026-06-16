Niğde'de Asayiş Raporu: 297 Gözaltı - Son Dakika
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Niğde'de Asayiş Raporu: 297 Gözaltı

16.06.2026 13:48
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Niğde'de 8-14 Haziran tarihlerinde 297 şüpheliye işlem yapıldı, uyuşturucu ve kaçakçılık olayları kaydedildi.

Niğde Valiliği, emniyet ve jandarmanın sorumluluk bölgelerinde meydana gelen asayiş olaylarına ilişkin bir haftalık verileri paylaştı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 8-14 Haziran'da kentte meydana gelen asayiş olaylarında 297 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan 297 zanlıdan 5'i tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Narkotik operasyonlarında yakalanan 25 şüpheliden 2'si tutuklanırken 23'ü ise salıverildi, operasyonlarda 615 gram esrar, 103 gram sentetik uyuşturucu, 29 kök kenevir ve 20 sentetik hap ele geçirildi.

Kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 7 zanlıdan 5'i serbest bırakılırken, operasyonlarda 10 bin 80 doldurulmuş makaron, 700 paket sigara, 20 litre etil alkol ve 2 tarihi eser niteliği taşıyan objeye el konuldu.

Göçmen kaçakçılığı çalışmalarında 3 yabancı şüpheli hakkında yasal işlem başlatılarak Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Trafik uygulamalarında ise 32 bin 294 araç sürücüsünden ihlali tespit edilen 258'i motosiklet olmak üzere 1425 sürücüye cezai işlem uygulandı, 152 araç ve 33 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerince şüpheli ölüm, tek taraflı ölümlü ve yaralamalı trafik kazası, taksirli yaralama olmak üzere toplam 15 olay vücut izlerinden aydınlatıldı. Olaylarla ilgili 13 şüpheli tespit edildi.

Sivil ekip ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden ihlali tespit edilen 47'si motosiklet olmak üzere 454 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 51 zanlı da yakalandı.

Kaynak: AA

Göçmen Kaçakçılığı, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Niğde, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Asayiş Raporu: 297 Gözaltı - Son Dakika

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