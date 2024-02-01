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Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri 69 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri 69 şüpheliyi gözaltına aldı

Niğde\'de çarşı ve mahalle bekçileri 69 şüpheliyi gözaltına aldı

Niğde'de bulunan çarşı ve mahalle bekçileri, ocak ayında gerçekleştirdikleri denetimlerde 7121 kişinin genel bilgi taramasını yaparak, çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheliyi yakaladı. Ayrıca, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, bekçiler bir hırsızlık olayını da engelledi.

01.02.2024 16:55
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Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri ocak ayında, çeşitli suçlardan aranan 69 şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, ocak ayında sorumluluk bölgelerindeki denetimlerde,

7121 kişinin genel bilgi taramasını yaptı, 69 şüpheliyi yakaladı, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Bekçiler ayrıca, bir hırsızlık olayını engelledi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Niğde'de çarşı ve mahalle bekçileri 69 şüpheliyi gözaltına aldı - Son Dakika
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