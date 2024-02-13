Niğde'de Dağcı Düşerek Ayağını Kırdı - Son Dakika
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Niğde'de Dağcı Düşerek Ayağını Kırdı

Niğde\'de Dağcı Düşerek Ayağını Kırdı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken dengesini kaybeden bir kadın dağcı, ayağını kırdı. Olayın ardından jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarılan dağcı, ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

13.02.2024 10:17  Güncelleme: 10:19
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Niğde'nin Çamardı ilçesinde, Aladağlar'da tırmanış yaparken düşüp ayağı kırılan kadın dağcı, hastaneye kaldırıldı.

Parmak Kaya mevkisinde tırmanış yaparken dengesini kaybederek düşen S.A'nın (24) ayağı kırıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma arama kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kurtarılan dağcı, kaldırıldığı Çamardı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA

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