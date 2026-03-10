Niğde'de Doğal Gaz Patlaması: 16 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Doğal Gaz Patlaması: 16 Yaralı

10.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de bir apartmanda doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi, 16 kişi yaralandı.

NİĞDE'de apartmanın birinci katında meydana gelen, 16 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamanın neden olduğu yıkım, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Binadaki çok sayıda dairenin camlarının patladığı, duvarların yıkıldığı ve bazı araçlarda hasar oluştuğu görüldü.

Selçuk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 15 katlı bir apartmanın 1'inci katında doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve doğal gaz firması ekipleri sevk edildi. Apartman sakinleri, ekiplerin kontrolünde tahliye edildi. Yangında yaralanan 16 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrası çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Niğde Valisi Nedim Akmeşe de bölgeye gelerek çalışmaları denetledi. Durumu ağır olan 3 yaralı, vücutlarındaki yanıklar nedeniyle en yakın tedavi ünitesi bulunan Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Vali Akmeşe, incelemenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek yaralıları ziyaret etti. Olaya ilişkin bilgi veren Vali Akmeşe, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını belirterek, "Binada doğal gaz ve elektrik bağlantıları kesilmiş, gerekli tüm güvenlik önlemleri alınmıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaralılarımıza acil şifa diliyoruz. Binayı ikamete kapattığımız için orada yaşayan vatandaşlarımıza geçici barınma sağlamış bulunmaktayız. Vatandaşlarımızın başvurması durumunda onları misafirhanelerimize yerleştireceğiz" dedi.

Öte yandan, günün ilk ışıklarıyla birlikte patlamanın neden olduğu yıkım ortaya çıktı. Binadaki çok sayıda dairenin camlarının patladığı, duvarların yıkıldığı ve bazı araçlarda hasar oluştuğu görüldü.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Doğal Afet, Güvenlik, Güncel, Niğde, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Doğal Gaz Patlaması: 16 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı

11:03
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:40:55. #.0.4#
SON DAKİKA: Niğde'de Doğal Gaz Patlaması: 16 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.