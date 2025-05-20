Niğde'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla fener alayı yapıldı.
Niğde Valiliği tarafından düzenlenen kutlamalar kapsamında vatandaşlar, Derbent Kavşağı'nda toplandı.
Katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyleyerek Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'na yürüdü.
Niğde Belediyesince burada havai fişek gösterisi sunuldu.
Programa, Vali Cahit Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de fener alayı düzenlendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?