Niğde'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika
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Niğde'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi

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39 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmuş, sağlık durumları iyi.

Niğde'de faaliyet gösteren iki ayrı işletmede çalışan 41 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il merkezinde faaliyet gösteren iki ayrı işletmenin bazı çalışanlarının, bulantı ve kusma şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvurması üzerine ilgili birimlerce inceleme başlatıldığı belirtildi.

Yapılan ilk tespitlerde, rahatsızlanan kişilerin 25 Ağustos'ta aynı yemek firmasından temin edilen öğle yemeğini tükettiklerinin belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık birimlerimizden alınan güncel bilgilere göre, toplam 41 kişi Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurmuş olup genel sağlık durumları iyidir. Hayati tehlikeleri bulunmayan vatandaşlarımız tedbir amaçlı gözlem altında tutulmaktadır. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince gerekli inceleme ve kontroller gerçekleştirilmiş, yapılan tespitler doğrultusunda ilgili mevzuat kapsamında idari işlemler başlatılmıştır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA

Güncel, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Gıda Zehirlenmesi Şüphesi - Son Dakika

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