Niğde'de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı - Son Dakika
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Niğde'de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı

Niğde\'de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı
09.06.2026 14:04
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Niğde'de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan giyim, üretim teknolojileri, el sanatları, seramik, cam boncuk, ahşap süsleme, çinicilik ve hüsn-i hat sergisi açıldı.

Niğde'de, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan giyim, üretim teknolojileri, el sanatları, seramik, cam boncuk, ahşap süsleme, çinicilik ve hüsn-i hat sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Elif Özbek, Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin açılışında, Halk Eğitimi Merkezlerinin her yaştan kişiye ulaşarak bireylerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçlarına uygun öğrenme ortamlarını sunduğunu söyledi.

Halk Eğitim Merkezlerinin bireyin mesleki becerilerini geliştirmesinde önemli rol aldığını belirten Özbek, merkezlerin geniş bir alanda topluma hizmet verdiğini ifade etti.

Açılan 703 kurstan 18 bin 567 kursiyerin yararlandığını vurgulayan Özbek, şunları kaydetti:

"Bu rakamlar vatandaşlarımızın öğrenmeye ve kendilerini geliştirmeye olan isteklerinin de göstergesidir. Halk Eğitim Merkezlerimiz bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanı sıra sosyal ve kültürel katkılar sunarken, ekonomik hayata etkin katılımlarını da sağlamaktadır. Çalışmayı, üretmeyi ve hayat boyu öğrenme anlayışını yaşam kültürü haline getiren kursiyerlerimiz, öğrenen, üreten ve kendini sürekli geliştiren bir toplum inşa etme hedefimize katkı sunmaktadır."

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Çetin de kursiyerlerin bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkı sunmaya devam ettiklerini dile getirdi.

İhtiyaç duyulan her alanda kurs açarak eğitim fırsatlarını herkes için erişilebilir kılmaya çalıştıklarını anlatan Çetin, "Bu anlamlı serginin hazırlanmasında emeği geçen tüm yönetici arkadaşlarıma, öğretmenlerimize, usta öğreticilerimize, kursiyerlerimize ve bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum." dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Baha Büyükkaymakcı, Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin eşi Hacer Akmeşe, Belediye Başkanı Yardımcısı Muharrem Çifcibaşı ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Kültür, Güncel, Niğde, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de hayat boyu öğrenme sergisi açıldı - Son Dakika

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