Niğde'de İkiz Dağcı Kız Kardeşler için Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Niğde'de İkiz Dağcı Kız Kardeşler için Arama Çalışmaları Başlatıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da yürüyüşe çıkan Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maria İvankova'dan haber alınamadı. Ekipler, arama kurtarma çalışmalarına başladı.

19.11.2024 14:59
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NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kardeşler için arama çalışması başlatıldı.

Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maria İvankova, 17 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe geçti. Bir süre sonra 2 kardeşten haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kadın dağcıları bulmak için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Niğde'de İkiz Dağcı Kız Kardeşler için Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de İkiz Dağcı Kız Kardeşler için Arama Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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