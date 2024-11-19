Niğde'de İkiz Dağcı Kız Kardeşler için Arama Çalışmaları Başlatıldı

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NİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'a gitmek için yola çıktıktan sonra haber alınamayan Belarus uyruklu dağcı ikiz kardeşler için arama çalışması başlatıldı.

Belarus uyruklu ikiz kardeşler Valentina ve Maria İvankova, 17 Kasım'da Aladağlar'ın Yedigöller mevkisine gitmek için yürüyüşe geçti. Bir süre sonra 2 kardeşten haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Bölgeye AFAD ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, kadın dağcıları bulmak için havadan ve karadan çalışma başlattı.