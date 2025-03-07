Niğde'de ilkokul öğrencileri anneleri için fidan dikti

Niğde Şehit Varol Tosun İlkokulu öğrencileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla annelerine hediye etmek için fidan dikti.

Öğrenciler, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama Merkezi'nde 60 fidanı toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, çocukların annelerine anlamı bir hediye verdiklerini söyledi.

Öğrenciler için güzel bir faaliyet olduğunu belirten Uslu, "Üniversitemiz toplumsal katkı açısından önemli bir yere sahip. Gerçekleştirilen etkinlik de bunun göstergesi. Çocuklarımızı da bu konuda bilinçlendirmek adına önemliydi. Kadınlara yönelik yapmış olduğumuz çalışmalar devam edecek." ifadelerini kullandı.