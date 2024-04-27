Niğde\'de Jandarma Personeli Lise Öğrencilerine Seminer Verdi

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Niğde'nin Bahşılı ilçesinde jandarma personeli, lise son sınıf öğrencilerine meslekleriyle ilgili seminer verdi.

Hacı Hidayet Doğruer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki seminerde İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ay?e Yırtıcı mesleğini tanıttı, Teğmen Ayhan Üzüm de assubay ve subay olabilmenin ?artlarını, sınav a?amalarını, ba?vuru ?artlarını anlattı.

Öğrencilerin sorularına da cevaplayan personel, iç ve dı? güvenliğin sağlamasında jandarmanın görev ve sorumluluğu hakkında da bilgi verdi.