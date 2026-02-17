Niğde\'de Kaçak Sigara Operasyonu

Niğde'de 105 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kaçak sigara imalatı ve ticareti yapanlara yönelik yürüttüğü çalışmada 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların araçlarında yapılan aramalarda, 105 bin dolu makaron ve 2 bin 500 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.