Niğde'de kaçak tütün operasyonunda 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

Niğde'de 2 milyon 700 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce durdurulan iki araçta yapılan aramada, 2 milyon 700 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.