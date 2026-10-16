Niğde'de kaçak tütün operasyonunda 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de kaçak tütün operasyonunda 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de polisin kaçak tütün çalışmasında durdurulan iki araçta 2 milyon 700 bin doldurulmuş makaron bulundu, 2 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Niğde'de 2 milyon 700 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerce durdurulan iki araçta yapılan aramada, 2 milyon 700 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
Güvenlik3. SayfaMakaronGüncelNiğdeSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na mevsimin ilk karı düştü, park yolunda kısa sürdü
Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül’den ilk açıklama Ailesi kara para soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Sarıgül'den ilk açıklama
Sel bölgesinde Bakan Kurum’u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir. Sel bölgesinde Bakan Kurum'u kızdıran soru: Tek kelimeyle ifade etmek gerekirse acizliktir.
Son üç seçimi bilen şirketin anketi Görenler tabloya bir daha bakıyor Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi Ucuz palamut tartışmaları sürerken gelen görüntü isyan ettirdi
İstanbul’u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş Binaların altından dere akıyor İstanbul'u sarsan sel faciası göz göre göre gelmiş! Binaların altından dere akıyor
16:04
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
Bakan Kurum saat vererek uyardı: İstanbul için turuncu alarm
15:59
Dembele’nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
Dembele'nin karısına yapılan hadsiz yoruma bakar mısınız
15:52
İstanbul için 2. alarm Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın
İstanbul için 2. alarm! Bu 5 ilçede yaşayanlar dikkat: Zorunlu değilse çıkmayın
15:43
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir
15:21
Kan donduran yasak aşk cinayeti Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
Kan donduran yasak aşk cinayeti! Cesedi gömdükleri bahçede düğün yaptılar
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon krizi mesajı İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon krizi mesajı! İş insanları alkışlarla karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2026 16:14:30. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de kaçak tütün operasyonunda 2 milyon 700 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei