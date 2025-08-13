Niğde'de Kaçakçı Operasyonu: 14 Gözaltı

Niğde'de düzenlenen operasyonda, 1 milyon 315 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile çok sayıda kaçak ürün geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelesi ekipleri, merkeze bağlı Sazlıca beldesinde H.E'ye ait iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerinde yapılan aramada, 1 milyon 315 bin doldurulmuş makaron, 550 bin sigara filtresi, 500 kilogram tütün, 120 rulo makaron üretim kağıdı, 90 rulo sigara filtre kağıdı, 2 vakum motoru, 2 ambalaj ve sigara basma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda, H.E. ile 13 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından iş yeri sahibi H.E. adliyeye sevk edilirken, diğerleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Niğde Valisi Cahit Çelik, operasyonun görüntülerini sosyal medya hesabından "Kaçakçılıkla mücadelede kararlılıkla görev yapan İl Jandarma Komutanlığımızın değerli personelini tebrik ediyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz." notuyla paylaştı.