Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Alın Gişeleri'nde yol kontrol noktasında yol arama ve kontrol faaliyetinde bir yolcu otobüsünde arama yaptı.
Aramada, 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?