Niğde\'de Kaçakçılık Operasyonu

Niğde'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara-Niğde Otoyolu Alın Gişeleri'nde yol kontrol noktasında yol arama ve kontrol faaliyetinde bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada, 800 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Yakalanan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.