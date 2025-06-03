Niğde'de polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramalarda, 325 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Niğde'de Kaçakçılık Operasyonu: 5 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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