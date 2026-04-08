Niğde'de Kamp Alanı Projesi Sınır Tartışmasını Alevlendirdi

Niğde merkeze bağlı Gümüşler ve Aktaş beldeleri arasında, Çamlık bölgesinde planlanan kamp ve karavan alanı projesi nedeniyle sınır tartışması yeniden alevlendi. İki belediye arasında uzun süredir devam eden idari ve kadastro sınırı uyuşmazlığı, proje süreciyle birlikte yeniden gündeme geldi. Aktaş Belediyesi, kendi sınırları içerisinde olduğunu belirttiği bölgede kamp ve karavan alanı kurmak amacıyla Milli Emlak'a başvuruda bulundu. Bunun üzerine Gümüşler Belediyesi, söz konusu alanın kendi idari sınırları içerisinde yer aldığı gerekçesiyle Niğde Valiliği'ne itiraz etti. Başvuru üzerine valilik tarafından oluşturulan komisyon, bölgede yerinde inceleme başlattı.

Aktaş Belediye Başkanı Kamber Türkmen, geçmiş yıllarda yapılan kadastro çalışmalarına dikkat çekerek, 1972, 1996, 2004 ve 2014 yıllarında belirlenen sınırların bugüne kadar değişmediğini ifade etti. Türkmen, 2014 yılında belirlenen sınırlara yasal süre içerisinde itiraz edilmediğini belirterek, herhangi bir genişleme taleplerinin olmadığını vurguladı. Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan ise idari sınırların netleştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, kadastro çalışmaları ile idari sınırların birbiriyle karıştırıldığını ifade etti. Uzan, bölgede ciddi kadastro hataları bulunduğunu öne sürerek, bu hataların düzeltilmesini talep etti.

Her iki belediye de komisyonun yapacağı inceleme sonucunda verilecek karara saygı duyacaklarını belirtirken, valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmaların ardından sınırın netleştirilmesi bekleniyor. Jandarma tarafından tartışmalara sebep olan bölgede güvenlik önlemi alınırken, sınır anlaşmazlığı için yerinde inceleme devam ediyor.