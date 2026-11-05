Niğde\'de kamyonet otomobille çarpıştı, İsmail Kaplan (72) öldü, 5 kişi yaralandı

Niğde'de kamyonet otomobille çarpıştı, İsmail Kaplan (72) öldü, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'nin Çamardı ilçesinde akşam saatlerinde kamyonet ile otomobil çarpıştı; otomobildeki İsmail Kaplan (72) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.
NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada İsmail Kaplan (72) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çamardı-Pozantı kara yolunun Beyazkışlakçı mevkisinde meydana geldi. Selahattin Değirmenci (54) idaresindeki 01 BDK 910 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Adem Kaplan (67) yönetimindeki 55 H 4848 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobildeki İsmail Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki araçta yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Kaplan'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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