Niğde\'de kanala düşen 51 ES 524 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı

Niğde'de kanala düşen 51 ES 524 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde'de 51 ES 524 plakalı otomobil, Selçuk Mahallesi Gök Sokak'ta kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen ekipler, yaralı sürücüyü sedyeyle kanaldan çıkararak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Niğde'de otomobilin kanala düşmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 51 ES 524 plakalı otomobil, Selçuk Mahallesi Gök Sokak'ta kanala düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sedyeye alınarak kanaldan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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