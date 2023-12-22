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Niğde'de kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı - Son Dakika
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Niğde'de kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı

Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen bir otomobil, F.D'nin iş yerinin önünde duran araçlara çarparak zarar verdi. İş yerinden çıkanlarla sürücünün yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada bir kişi av tüfeğiyle, 8 kişi sopayla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.

Niğde\'de kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı
22.12.2023 - 17:28,
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Niğde'de husumetli iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla, 8 kişi sopayla yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil, aralarında husumet bulunan F.D'nin Ata Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin önünde duran 4 araca çarparak zarar verdi.

İş yerinden çıkanlarla olay yerine gelen sürücünün yakınları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çıkan kavgada bir kişi av tüfeğiyle, 8 kişi sopayla yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilen yaralıların, tedavileri tamamlandıktan sonra polis merkezi götürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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Niğde, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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