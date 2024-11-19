Niğde'de Kaybolan Kardeşler İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika
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Niğde'de Kaybolan Kardeşler İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Niğde'deki Yedigöller mevkisinde kaybolan Belarus uyruklu Mariao ve Valentino Ivankova kardeşler için Jandarma ve AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına başladı. Kardeşlerin 15 Kasım'da bölgeye geldikleri ve 18 Kasım'da geri dönmeleri gerektiği, fakat kendilerinden haber alınamadığı açıklandı.

19.11.2024 18:37
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VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Niğde'deki Aladağlar'ın Yedigöller mevkine gitmek için 16 Kasım'da yürüyüşe geçtikten sonra bir daha haber alınamayan Belarus uyruklu Mariao ve Valentino Ivankova kardeşlerin kaybolmasıyla ilgili Niğde Valiliği'nden açıklama yapıldı. Kızılkaya zirvesine doğru hareket ettiklerinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, "Belarus Konsolosluğu tarafından valiliğimize telefon ile verilen bilgide Mariao ve Valentino Ivankova'nın 15 Kasım'da Ankara'dan Niğde'ye dağcılık faaliyetlerinde bulunmak üzere geldikleri, ancak 18 Kasım 2024 tarihinde geri dönüş yapmaları gerekirken kendilerinden haber alınamadığı belirtilmiştir. Şahısları bulmak amacıyla Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinden 4 personel ve AFAD ekiplerinden 10 personel ile arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır" denildi.

Havanın kararmasıyla arama çalışmalarına ara verildiği, yarın günün ilk ışıklarıyla çalışmaların tekrar başlayacağı bildirildi.

Adnan ÇELEBİ/NİGDE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Niğde'de Kaybolan Kardeşler İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı - Son Dakika

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