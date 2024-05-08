Niğde'de Kız Arkadaşının Evinde Bıçakla Öldürülen Kişinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Niğde'de Kız Arkadaşının Evinde Bıçakla Öldürülen Kişinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Niğde\'de Kız Arkadaşının Evinde Bıçakla Öldürülen Kişinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Niğde'de bir kişinin kız arkadaşının evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Kız arkadaşının evinde çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden kişinin cinayet şüphelileri T.A. ve G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

08.05.2024 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde'de bir kişinin kız arkadaşının evinde bıçakla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kız arkadaşının evinde çıkan bıçaklı kavgada öldürülen E.Ö'nün cinayet şüphelileri T.A. ve G.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

G.Ö. (40), arkadaşı T.A. ile dün Yukarı Kayabaşı Mahallesi'nde yaşayan eski sevgilisi F.D'nin evine gitmiş, burada çıkan kavgada, F.D'nin evde bulunan erkek arkadaşı E.Ö. bıçakla yaralanmış, yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Niğde, Adliye, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Kız Arkadaşının Evinde Bıçakla Öldürülen Kişinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Kaş’ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi Kaş'ta köpek yüzünden çıkan tartışmada komşu aracıyla sürüklendi
11:04 İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı İlk kez kürsüye çıkan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Anayasa tartışmalarına kapıyı kapattı
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat Bahçesinde ’Panda’ Olarak Sergilenen Hayvanlar Aslında Boyanmış Köpekler Çıktı Hayvanat Bahçesinde 'Panda' Olarak Sergilenen Hayvanlar Aslında Boyanmış Köpekler Çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:09 Ankara’da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü Ankara'da kadınlara özel pavyon videosu sosyal medyada büyük ilgili gördü
11:02 Sezonu kapattı Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli’ye 5 maç ceza Sezonu kapattı! Galatasaray maçı öncesi Sofiane Feghouli'ye 5 maç ceza
10:57 Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor Altının Gram Fiyatı 2.400 Lira Seviyesinde İşlem Görüyor
10:50 Para piyasalarında son durum DolarTL 32,30 seviyesinden işlem görüyor Para piyasalarında son durum! Dolar/TL 32,30 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 12:08:17. #1.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Kız Arkadaşının Evinde Bıçakla Öldürülen Kişinin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement