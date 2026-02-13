Niğde'de kuvvetli sağanak ve rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent genelinde öğleden sonra başlayan sağanak ve rüzgar, akşam saatlerinde etkisini artırarak devam etti.
Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı, bazı araçlar bozularak yolda kaldı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle bazı çatılar uçtu, ağaçlar devrildi.
