Niğde\'de Mezarlık Temizliği

21.05.2026 16:54
Niğde Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik ve bakım çalışmaları yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mezarlıkların yolları süpürüldü, çöpler toplandı, ağaçlar budandı ve otlar temizlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, bayram öncesinde ziyaretlerin manevi ruha uygun geçmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti.

Özdemir, "Bayram vesilesiyle ebediyete intikal eden yakınlarını, aile büyüklerini ziyaret edecek olan hemşehrilerimizin kabristanlara rahatça ulaşabilmesi ve dualarını huzurlu bir ortamda yapabilmesi için belediyemizin tüm ilgili birimlerini seferber ederek mezarlıklarımızda geniş çaplı bir temizlik, bakım ve onarım faaliyeti başlattık. Mezarlıklarımızın manevi atmosferine yakışır bir düzen sağlamak adına ekiplerimiz sahada gece gündüz demeden çalışıyor. Şimdiden tüm hemşehrilerimin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

