Niğde'de Modern Sulama Protokolü İmzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Niğde'de Modern Sulama Protokolü İmzalandı

Niğde\'de Modern Sulama Protokolü İmzalandı
21.05.2026 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde ve KOP idaresi, 49.7 milyon lira bütçeli sulama projeleri için protokol imzaladı.

Niğde İl Özel İdaresi ile Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2026 Yılı Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KÖSİP) kapsamında hayata geçirilecek projelere ilişkin protokol imzalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, protokol Niğde İl Özel İdaresi adına Vali Nedim Akmeşe ile KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı adına KOP Başkanı Murat Karakoyunlu tarafından imzalandı.

Protokolle, kentteki tarımsal sulama altyapısının modernize edilmesi, su kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması, üretimde verimliliğinin artırılması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla toplam 49 milyon 700 bin lira ödenek tahsis edildi.

Bu kapsamda uygulanacak projelerle açık kanal ve salma sulama sistemlerinin yerine modern kapalı sistem sulama altyapıları kurularak, su iletim kayıplarını azaltılıp tarım alanlarında daha verimli ve kontrollü sulama imkanı sağlanacak.

Protokol kapsamında ilçelerde de gerçekleştirilecek sulama tesisi projeleriyle, Ulukışla'da 24,8 ve Çamardı ilçesinde 142,3 hektarlık alanda modern sulama altyapısı oluşturulacak.

Merkezde uygulanacak Hasaköy II. Kısım Sulama Tesisi ile 294, Çamardı ilçesinde hayata geçirilecek Kavlaktepe sulama tesisi projesi ile 43,6 hektarlık tarım alanında su verimliliğinin artırılması hedefleniyor.

KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Niğde İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek projelerin tamamlanmasıyla su kaynaklarının korunmasına, tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına, enerji tasarrufuna ve kırsal kalkınmaya önemli katkılar sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Modern Sulama Protokolü İmzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi Aldığı oto çekiciyi kamyonete çevirmek istedi, ruhsatın sahte olduğunu öğrendi
13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü 13 haftalık hamile kadının lüks otelde sır dolu ölümü
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Fenerbahçe’de Robertson transferinde korkulan oldu Fenerbahçe'de Robertson transferinde korkulan oldu
Malatya’da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada Malatya'da öğrencilerin deprem tahliyesi kamerada
Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız Aziz Yıldırım: Cuma günü tanıtacağız

16:47
Hatay’daki sel felaketinde can kaybı 3’e yükseldi
Hatay'daki sel felaketinde can kaybı 3'e yükseldi
16:40
İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi
İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 9 kişi hakkında tahliye kararı verildi
16:20
Fatih Erbakan’dan çok konuşulacak “butlan“ yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
Fatih Erbakan'dan çok konuşulacak "butlan" yorumu: Çıkma ihtimali yüksek
15:59
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: “Saçma sapan haberler“ diyen Tan Taşçı da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda yeni detaylar: "Saçma sapan haberler" diyen Tan Taşçı da gözaltında
15:59
Aziz Yıldırım’ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
Aziz Yıldırım'ın merakla beklenen Aykut Kocaman kararı belli oldu
15:45
CHP’de “mutlak butlan“ krizi Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
CHP'de "mutlak butlan" krizi! Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen hakkında partiden ihraç istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 17:08:03. #7.13#
SON DAKİKA: Niğde'de Modern Sulama Protokolü İmzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.