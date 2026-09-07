Niğde'de motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü hastaneye kaldırıldı
Niğde Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Niğde'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 51 LB 592 plakalı otomobil ile 51 ADM 303 plakalı motosiklet, Kale Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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