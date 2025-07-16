Niğde'de Motosiklet Yaya Çarptı

NİĞDE'de motosikletin çarptığı yaya Kazım Doğucu yaralandı.
Kaza, Paşakapı Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. M.N.B. idaresindeki 51 AEK 510 plakalı motosiklet yolun karşısına geçmek isteyen Kazım Doğucu'ya çarptı. Ağır yaralanan Doğucu, çağırılan ambulansla götürüldüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sürücü ise gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,
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