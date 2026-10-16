Niğde\'de narkotik ekipleri \'Narkonokta\' projesiyle 6 bin 693 kişiyi bilgilendirdi

Niğde'de narkotik ekipleri 'Narkonokta' projesiyle 6 bin 693 kişiyi bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik 6 etkinlik düzenledi. 'En İyi Narkotik Polisi Anne' ve 'Narkonokta' projeleri kapsamındaki etkinliklerde 6 bin 693 kişiye bilgilendirme yapıldı ve broşür dağıtıldı.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme çalışması yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, bu kapsamda gerçekleştirdikleri 6 etkinlikte, 6 bin 693 kişiye uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirmede bulunarak broşür dağıttı.
Kaynak: AA
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