Niğde'de okul güvenliği toplantısında 386 okul için tedbirler ele alındı - Son Dakika
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Niğde'de okul güvenliği toplantısında 386 okul için tedbirler ele alındı

Niğde\'de okul güvenliği toplantısında 386 okul için tedbirler ele alındı
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Niğde'de Vali Nedim Akmeşe başkanlığında yapılan okul güvenliği toplantısında 2026-2027 eğitim-öğretim yılında alınacak güvenlik tedbirleri, okul servisleri, uyuşturucu ile mücadele, trafik ve sağlık konuları görüşüldü.

Niğde'de okul güvenliği toplantısı Vali Nedim Akmeşe başkanlığında yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri, okul servisleri, uyuşturucu ile mücadele, trafik ve sağlık gibi konular görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Akmeşe, kent genelinde güvenlik tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Akmeşe, "Yeni eğitim döneminde 361 resmi, 25 özel olmak üzere toplam 386 okul ve kurumda 71 bin 56 öğrenci eğitim görecek. Öğrencilere 4 bin 839 öğretmen ve 591 yönetici rehberlik edecek. Bu geniş yapı içerisindeki her okulun ve öğrencinin güvenliği eşit derecede öncelikli olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Trafik, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de okul güvenliği toplantısında 386 okul için tedbirler ele alındı - Son Dakika

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