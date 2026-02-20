Niğde'de Ramazan Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
Niğde'de Ramazan Etkinlikleri Başlıyor

20.02.2026 11:56
Niğde Belediyesi Ramazan boyunca kültürel etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler ücretsiz.

Niğde Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Meddah ve gölge oyunları, ilahi ve tasavvuf dinletileri, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri her akşam saat 21.00'de başlayacak.

Etkinlikler kapsamında ney dinletileri, Hacivat-Karagöz, Kavuklu Pişekar, Aşuk ile Maşuk, semazen, kukla, illüzyon gösterileri ve söyleşiler gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğu belirtti.

Özdemir, "Ramazan soframızı, sevgimizi ve kardeşliğimizi paylaşma ayıdır. Bu mübarek ayın şehrimize huzur, bereket ve dayanışma getirmesini temenni ediyorum. Tüm hemşehrilerimizi iftar sofralarımıza ve düzenlediğimiz ramazan etkinliklerimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

