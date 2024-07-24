Niğde'de Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadının tedavisi sürerken, köpeklerin sahibi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Niğde'de Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadının tedavisi sürerken, köpeklerin sahibi serbest bırakıldı

Niğde\'de Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadının tedavisi sürerken, köpeklerin sahibi serbest bırakıldı

Niğde'de evine giderken fabrikadaki Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan Meryem Birol'un tedavisi devam ederken, köpeklerin sahibi gözaltına alındı ancak serbest bırakıldı. Köpeklerin aşıları ve karneleri olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

24.07.2024 10:09
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NİĞDE'de, evine giderken önünden geçtiği fabrikadaki Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırdığı Meryem Birol'un (54) tedavisi sürerken, gözaltına alınan hayvanların sahibi H.K. ise serbest bırakıldı.

Olay, 22 Temmuz'da saat 20.00 sıralarında Altunhisar ilçesinde meydana geldi. Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde bakım personeli olarak çalışan Meryem Birol, iş yerinden çıkıp evine giderken, önünden geçtiği fabrikadaki Rottweiler cinsi 2 köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Birol, sol kolu, sol bacağı, ağız ve burnunun kenarlarından yaralandı.

İhbarla bölgeye sevk edilen ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Meryem Birol, buradaki müdahalenin ardından Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Birol'un hastanede tedavisi sürerken köpeklerini sahibi H.K. ise gözaltına alındı. Öte yandan, köpeklerin saldırısı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

KÖPEKLER AŞILI VE KARNELİ

Meryem Birol'un şikayetçi olduğu H.K., İlçe Tarım Müdürlüğü kontrolünde 10 gün karantinaya alınan köpeklerinin karnesi olduğunu ve düzenli olarak aşılarının yaptırıldığını söyledi. H.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili savcılık soruşturmasının sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de Rottweiler cinsi köpeklerin saldırısına uğrayan kadının tedavisi sürerken, köpeklerin sahibi serbest bırakıldı - Son Dakika

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