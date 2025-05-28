Niğde\'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Niğde'de ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ruhsatsız silah bulunduranlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda, 7 tabanca, 1 av tüfeği ve 101 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.