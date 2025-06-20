Niğde\'de Sahte İçki Operasyonu

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çiftlik İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, sahte içki imalat ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda sahte içki, 2 alkol yapım kiti, 1 alkol yapımında kullanılan bidon ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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