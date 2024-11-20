Niğde'de Şehit Ailelerine Evde Sağlık Hizmeti

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan doktor ve hemşirelerden oluşan gönüllü sağlık ekibi, çeşitli nedenlerle hastaneye gidemeyen şehit ailelerinin tıbbi takiplerini evlerinde gerçekleştiriyor.

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince hayata geçirilen "Şehitlerimizin Bize Emanetlerini Saygı, Hürmet ve Sağlıkla Projesi" kapsamında hastaneye gidemeyen şehit yakınları evlerinde muayene ediliyor.

Gönüllü doktor ve hemşireden oluşan 6 kişilik sağlık ekibi, evlerinde ziyaret ettikleri şehit ailelerinin tansiyon, diyabet ve kan şekeri ölçümünü yapıp, kronik hastalıkların takibini yürütüyor.

Hastanedeki işlerin aksamasını önlemek için gönüllü çalışanlardan bir doktor ve hemşireyle gerçekleştirilen ziyaretlerde sağlık durumu iyi olmayan şehit aileleri hastanelere yönlendiriliyor.

Başhekim Mustafa Doğan, AA muhabirine, projeyi 3 ay önce hayata geçirdiklerini söyledi.

İlk şehit ailesi ziyaretini 30 Ağustos'ta Vali Cahit Çelik'in katılımıyla gerçekleştirdiklerini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Şehit ailelerimize ziyaretler gerçekleşiyor ve sağlık taramaları yapılıyor. Genel sağlık kontrolleri, tansiyon ve kan şekeri gibi hastalıklara dair ön muayeneler yapıldıktan sonra şehit anne ve babalarının kronik hastalıklarının tedavileri planlanıyor. Bu planlamalar yapıldıktan sonra gerekiyorsa ilgili sağlık birimlerine yönlendirme ve bilgilendirme yapılarak şehit anne ve babalarımızın hastanede bekleme süreleri ve randevu sorunları çözülüyor."

"Yaklaşık 50 şehit ailemizi ziyaret ettik"

Doğan, projeyle şehit ailelerinin sağlık durumlarını takip etmeyi, onların yaşam kalitelerini arttırmayı ve ihtiyaç dahilinde sağlık hizmetlerine kolayca erişmelerini sağlamayı hedeflediklerini dile getirerek, "Proje kapsamında yaklaşık 50 şehit ailemizi ziyaret ettik. Niğde'deki diğer şehit ailelerimiz kayıt altına alındı, planlaması yapıldı. İnşallah hepsini ziyaret edeceğiz." dedi.

Siirt'in Eruh ilçesinde 2004'te terör saldırısında şehit olan piyade er Erdal Yenel'in Konaklı beldesinde yaşayan ailesini ziyarete giden doktor Yasin Altun da şehit ailelerini ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kırsalda yaşayan şehit ailelerinin hastaneye erişiminin zor olduğuna dikkati çeken Altun, "Şehit ailelerimizin bu nedenle mevcut tedavileri aksamaktadır. Bundan dolayı evlerini ziyaret ederek, sağlık sorunlarını tespit etmek amacıyla sağlık taraması yapıyoruz. İlaçlarını da kontrol ederek düzenlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Şehit Yenel'in annesi Sultan Yenel de doktorların ayağına gelmesinden memnun olduğunu söyleyerek, "Doktorların buraya gelmesinden çok memnunum. İlaçlarıma baktılar, kan aldılar, hastalığıma baktılar ve beni bilgilendirdiler, sağ olsunlar." ifadelerini kullandı.

Niğde Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ömer Demir ise sağlık ekiplerinin şehit ailelerine ulaşmasında yardımcı olduklarını belirtti.