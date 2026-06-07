Niğde'de Sel Faciası: 42 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Niğde'de Sel Faciası: 42 Yaşındaki Kadın Hayatını Kaybetti

07.06.2026 16:38
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Niğde'de meydana gelen selde Sabiha Dinçer hayatını kaybetti, 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

1) NİĞDE'DE SELDE ÖLEN KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

NİĞDE'de etkili olan sağanağın neden olduğu selde hayatını kaybeden Sabiha Dinçer (42) toprağa verildi.

Kentte dün öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gümüşler beldesinde sağanak nedeniyle oluşan selde otomobile ulaşmak isteyen Sabiha Dinçer ve Fatma T., suya kapıldı. Bu sırada selde sürüklenen 34 DFD 145 plakalı otomobilde ise Rıfat T., Fatma Nehir T., Tuana T. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi mahsur kaldı. Ekipler tarafından sel sularından çıkarılan 6 kişi, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır bu kişilerden Sabiha Dinçer, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Fatma T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer 4 kişinin durumlarının ise iyi olduğu bildirildi.

3 çocuk annesi Sabiha Dinçer'in cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Gümüşler Beldesi Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazın ardından Dinçer'in cenazesi belde mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Niğde, Kaza, Son Dakika

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